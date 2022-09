«Lo ha visto in giro con la sua ex prima di ucciderlo», l’ipotesi sull’omicidio del 20enne nel Foggiano. L’indagato non risponde al pm (Di domenica 4 settembre 2022) Potrebbe essere stato un raptus di gelosia a convincere Mirko Tammaro a uccidere Andrea Gaeta, figlio 20enne del boss della criminalità locale Francesco Gaeta detto “Spaccapalline“. prima di compiere l’omicidio per il quale si è costituito ieri, la sera di venerdì 2 agosto, Tammaro avrebbe la sua ex fidanzata in compagnia di Gaeta e di altri amici fermi davanti a un bar di Orta Nova, in provincia di Foggia. Dopo poco la comitiva sarebbe salita nell’auto di Gaeta, che Tammaro ha seguito a bordo del proprio mezzo. A qual punto il killer avrebbe lampeggiato al figlio del boss per fargli cenno di fermarsi, per poi scendere e sparare quattro o cinque colpi in direzione dell’addome e del volto della vittima. Presi dal panico gli amici sarebbero fuggiti lasciando il corpo senza vita di Gaeta sul sedile del conducente. In seguito all’omicidio, avvenuto ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) Potrebbe essere stato un raptus di gelosia a convincere Mirko Tammaro a uccidere Andrea Gaeta, figliodel boss della criminalità locale Francesco Gaeta detto “Spaccapalline“.di compiere l’omicidio per il quale si è costituito ieri, la sera di venerdì 2 agosto, Tammaro avrebbe la sua ex fidanzata in compagnia di Gaeta e di altri amici fermi davanti a un bar di Orta Nova, in provincia di Foggia. Dopo poco la comitiva sarebbe salita nell’auto di Gaeta, che Tammaro ha seguito a bordo del proprio mezzo. A qual punto il killer avrebbe lampeggiato al figlio del boss per fargli cenno di fermarsi, per poi scendere e sparare quattro o cinque colpi in direzione dell’addome e del volto della vittima. Presi dal panico gli amici sarebbero fuggiti lasciando il corpo senza vita di Gaeta sul sedile del conducente. In seguito all’omicidio, avvenuto ...

