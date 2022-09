LIVE Atletica, Meeting Padova 2022 in DIRETTA: spettacolo con De Grasse, Bracy e Ta Lou (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del Meeting di Padova, competizione di Atletica di interesse internazionale. Questo pomeriggio si preannuncia una parata di stelle allo Stadio Colbachini, la stagione sta ormai volgendo al termine dopo i Mondiali e gli Europei, ma i grandi big dell’Atletica internazionale hanno ancora voglia di dare spettacolo. Tra gli svariati medagliati olimpici e mondiali i più attesi sono senza ombra di dubbio Andrè De Grasse (Campione Olimpico sui 200m alle ultime Olimpiadi di Tokyo), Sha’Carri Richardson e Marie-Josée Ta Lou saranno pronte a darsi battaglia sui 100m, ultima, non per importanza la statunitense ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alladeldi, competizione didi interesse internazionale. Questo pomeriggio si preannuncia una parata di stelle allo Stadio Colbachini, la stagione sta ormai volgendo al termine dopo i Mondiali e gli Europei, ma i grandi big dell’internazionale hanno ancora voglia di dare. Tra gli svariati medagliati olimpici e mondiali i più attesi sono senza ombra di dubbio Andrè De(Campione Olimpico sui 200m alle ultime Olimpiadi di Tokyo), Sha’Carri Richardson e Marie-Josée Ta Lou saranno pronte a darsi battaglia sui 100m, ultima, non per importanza la statunitense ...

