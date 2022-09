LIVE Atletica, Meeting Padova 2022 in DIRETTA: Gayle vola a 8.26m nel lungo! Davide Re quinto sui 400m (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:09 Nel frattempo è iniziata la gara nel salto in alto con la prima misura a 1.95m. 18:06 44.76 per Bryce Deadmon, che vince e fa segnare il nuovo record del Meeting. Quinta piazza per Davide Re in 45.66, prestazione in linea con quanto fatto in stagione per lui. 18:03 Al via dei 400m maschili Davide Re! 18:00 La gara nel salto in lungo sta salendo di LIVEllo: 7.90m per Marquis Dendy e 7.99m per Darcy Roper. 17:57 Questa la startlist del salto in alto maschile: Filippo Rodeghiero (ITA), Federico Camuffo (ITA), Tiziano Feletto (ITA), Lorenzo Carlone (ITA), Manuel Lando (ITA), Christian Falocchi (ITA), Guobiao Wu (CHN) e Tomohiro Shinno (JAP). 17:54 Gayle FA SUL SERIO OGGI! 8.26m per il giamaicano, che si sta ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:09 Nel frattempo è iniziata la gara nel salto in alto con la prima misura a 1.95m. 18:06 44.76 per Bryce Deadmon, che vince e fa segnare il nuovo record del. Quinta piazza perRe in 45.66, prestazione in linea con quanto fatto in stagione per lui. 18:03 Al via deimaschiliRe! 18:00 La gara nel salto in lungo sta salendo dillo: 7.90m per Marquis Dendy e 7.99m per Darcy Roper. 17:57 Questa la startlist del salto in alto maschile: Filippo Rodeghiero (ITA), Federico Camuffo (ITA), Tiziano Feletto (ITA), Lorenzo Carlone (ITA), Manuel Lando (ITA), Christian Falocchi (ITA), Guobiao Wu (CHN) e Tomohiro Shinno (JAP). 17:54FA SUL SERIO OGGI! 8.26m per il giamaicano, che si sta ...

