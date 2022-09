L’incontro con G. inverte la prospettiva: “Signore insegnami a perdonare” (Di domenica 4 settembre 2022) Il libro della Sapienza regala anche questa domenica spunti di riflessione applicabili in ogni tempo ed in ogni contesto. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 4 settembre 2022) Il libro della Sapienza regala anche questa domenica spunti di riflessione applicabili in ogni tempo ed in ogni contesto. «Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di Il Blog di Giò.

Ettore_Rosato : Da sud a nord, per chi fosse in zona vi aspetto alle 19.00 a Pieris, San Canzian d'Isonzo per l'incontro con i cand… - giorgio_gori : La sconsiderata leggerezza con cui la destra tratta il tema deficit/debito pubblico - nei suoi programmi e in quest… - TeresaBellanova : Questo pomeriggio ho incontrato iscritti e simpatizzanti di Italia Viva - Taranto e Provincia. Andiamo avanti, con… - smilypapiking : RT @NonaMikhelidze: Un’opzione in mani ai politici è quella di “essere onesti con i loro elettori, spiegando tutte le problematiche che dov… - Cesarina53 : RT @ItalianNavy: 60 anni dopo l'incontro con la USS Independence il 1 settembre la portaerei USS George H.W. Bush ha salutato così #naveVes… -