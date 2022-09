Kate Middleton, grande annuncio in famiglia: tra un anno tutto cambierà per la Duchessa (Di domenica 4 settembre 2022) Rivoluzione in casa Windsor e Kate Middleton non sta più nella pelle dato che un grande annuncio ha subito fatto il giro del mondo in men che non si dica. Tra un anno la vita della Duchessa non sarà più la stessa, ecco perché. Gli ultimi anni sono stati davvero turbolenti per la famiglia reale, troppi scandali ai quali la Regina ha dovuto fronteggiare e l’addio di Harry e Meghan alla loro figura di istituzionale non ha di certo influito in modo positivo. Ad aggiungere carne sul fuoco, in un certo qual modo, è stata la produzione della serie The Crown che racconta i vari retroscena della Royal family che forse in pochi conoscevano, come varie difficoltà che la Regina e il Principe Filippo sono stati costretti ad affrontare nel loro rapporto. Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 settembre 2022) Rivoluzione in casa Windsor enon sta più nella pelle dato che unha subito fatto il giro del mondo in men che non si dica. Tra unla vita dellanon sarà più la stessa, ecco perché. Gli ultimi anni sono stati davvero turbolenti per lareale, troppi scandali ai quali la Regina ha dovuto fronteggiare e l’addio di Harry e Meghan alla loro figura di istituzionale non ha di certo influito in modo positivo. Ad aggiungere carne sul fuoco, in un certo qual modo, è stata la produzione della serie The Crown che racconta i vari retroscena della Royal family che forse in pochi conoscevano, come varie difficoltà che la Regina e il Principe Filippo sono stati costretti ad affrontare nel loro rapporto. Il ...

vogue_italia : Nessun ruolo importante all'attivo. Eppure Meg Bellamy ha colpito i direttori del casting di The Crown (che - possi… - vogue_italia : “Riappacificarmi con la casa reale? Devo ancora guarire, il perdono richiede molto impegno”. Meghan Markle torna in… - ReignOfTheSerie : The Crown ha la sua Kate Middleton e il Principe William! La serie Netflix ha annunciato i primi ingaggi per la ses… - infoitcultura : The Crown: nella stagione sei vedremo il principe William insieme a Kate Middleton - infoitcultura : “The Crown” ha la sua giovane Kate Middleton: Meg Bellamy nel cast -