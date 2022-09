«Io, single e papà adottivo di una bimba felice»: la lettera di Luca Trapanese a Giorgia Meloni (Di domenica 4 settembre 2022) Luca Trapanese, che cinque anni fa ha adottato una bambina con sindrome di Down, ha scritto via social alla leader di Fratelli d'Italia: «In Italia i single possono adottare solo bimbi disabili, è assurdo. Vieni a trovarci, vedrai che siamo una famiglia come tutte le altre. Ti facciamo anche la pizza» Leggi su vanityfair (Di domenica 4 settembre 2022), che cinque anni fa ha adottato una bambina con sindrome di Down, ha scritto via social alla leader di Fratelli d'Italia: «In Italia ipossono adottare solo bimbi disabili, è assurdo. Vieni a trovarci, vedrai che siamo una famiglia come tutte le altre. Ti facciamo anche la pizza»

