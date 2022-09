Immissioni in ruolo docenti 2022, controllo punteggio graduatoria “entro tre giorni dalla nomina” (Di domenica 4 settembre 2022) I docenti immessi in ruolo, entro tre giorni dalla nomina, saranno sottoposti al controllo del punteggio posseduto in graduatoria e in seguito al quale hanno conseguito l'assunzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) Iimmessi intre, saranno sottoposti aldelposseduto ine in seguito al quale hanno conseguito l'assunzione. L'articolo .

Alise0 : RT @ciropellegrino: Un abbraccio a docenti/insegnanti/prof/maestr* che stanno ricevendo immissioni in ruolo e un altro a quelli che sono an… - perugini : RT @ciropellegrino: Un abbraccio a docenti/insegnanti/prof/maestr* che stanno ricevendo immissioni in ruolo e un altro a quelli che sono an… - CallMePollyanne : RT @ciropellegrino: Un abbraccio a docenti/insegnanti/prof/maestr* che stanno ricevendo immissioni in ruolo e un altro a quelli che sono an… - NapoletanoFier1 : RT @ciropellegrino: Un abbraccio a docenti/insegnanti/prof/maestr* che stanno ricevendo immissioni in ruolo e un altro a quelli che sono an… - v_m_a_x_i_m_o : RT @ciropellegrino: Un abbraccio a docenti/insegnanti/prof/maestr* che stanno ricevendo immissioni in ruolo e un altro a quelli che sono an… -