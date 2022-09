(Di domenica 4 settembre 2022) Ilcomale di, Yangshan, in Cina, ha sospeso le operazioni di carico e scarico dei container adell’avvicinamento di unchiamato Hinnamnor. La notizia è stata diffusa da CCTV, la televisione di stato cinese, che

ilpost : Il principale porto merci di Shanghai è fermo a causa di un tifone - bar_del_porto : @Marina5116 @fattoquotidiano @WandaMarra Purtroppo Bersani è buono solo a chiacchiere (da bar??)alla fine si accoda… - MariaCr60576253 : RT @rivistailmulino: Con #Gorbaciov 'tutte le forme di repressione della libertà di pensiero furono abolite. Credo che questo sia stato l’e… - Loreta62267450 : RT @rivistailmulino: Con #Gorbaciov 'tutte le forme di repressione della libertà di pensiero furono abolite. Credo che questo sia stato l’e… - rivistailmulino : Con #Gorbaciov 'tutte le forme di repressione della libertà di pensiero furono abolite. Credo che questo sia stato… -

The MediTelegraph

L'obiettivoora è recuperare dall'infortunio". Tiago Pinto si è invece espresso così sul ... andate ino meno, e provare a ipotizzare quello che la Roma potrebbe fare a gennaio; la ...Nondimeno, dopo vari tentativi non andati in, c'è da registrare un qual certo tempismo nel ...mediatica (oggi ancor più estesa e diffusa che allora quando era la famiglia la"culla ... Porti, Psa e Msc adesso accelerano. I big scommettono sui mega terminal Il principale porto commerciale di Shanghai, Yangshan, in Cina, ha sospeso le operazioni di carico e scarico dei container a causa dell’avvicinamento di ...Le tre principesche residenze sono di proprietà di un’unica società registrata nel paradiso fiscale del Liechtenstein ...