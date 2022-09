Gragnano, Alessandro vittima di 6 bulli: un messaggio alla fidanzatina prima di lanciarsi (Di domenica 4 settembre 2022) Una vera e propria gang quella che aveva preso di mira Alessandro, il ragazzino di 13 anni precipitato dal quarto piano della sua abitazione a Gragnano. Sono tutti più grandi di lui e uno di loro è un maggiorenne. Gragnano, gang di bulli dietro la morte di Alessandro: ipotesi istigazione al suicidio Gli investigatori temono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 4 settembre 2022) Una vera e propria gang quella che aveva preso di mira, il ragazzino di 13 anni precipitato dal quarto piano della sua abitazione a. Sono tutti più grandi di lui e uno di loro è un maggiorenne., gang didietro la morte di: ipotesi istigazione al suicidio Gli investigatori temono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

