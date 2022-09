“È scomparso nel nulla”. L’appello dei genitori di Mauro: “Abbiamo trovato la macchina e il cellulare” (Di domenica 4 settembre 2022) Annuncio choc nel piccolo comune di Nurri. Ore di preoccupazion per l’intera comunità del Sarcidano sulle tracce dell’operaio edile Mauro Pitzalis, 31 anni. Nessuna ipotesi avanzata al momento sulla misteriosa scomparsa avvenuta nelle ore pomeridiane di mercoledì. Il giovane non sarebbe rientrato a casa. Mauro Pitzalis scomparso. L’allarme è stato lanciato dai genitori. La coppia non avrebbe visto il figlio rientrare poi L’appello disperato non avendo più alcuna notizia. “È scomparso Mauro Pitzalis di Nurri, chiunque l’avesse visto o ha informazioni utili è pregato di comunicare al centro di coordinamento situato sulla S.S. 198 vicino alla cantoniera di Nurri”. Mauro Pitzalis scomparso. L’allarme è stato lanciato dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Annuncio choc nel piccolo comune di Nurri. Ore di preoccupazion per l’intera comunità del Sarcidano sulle tracce dell’operaio edilePitzalis, 31 anni. Nessuna ipotesi avanzata al momento sulla misteriosa scomparsa avvenuta nelle ore pomeridiane di mercoledì. Il giovane non sarebbe rientrato a casa.Pitzalis. L’allarme è stato lanciato dai. La coppia non avrebbe visto il figlio rientrare poidisperato non avendo più alcuna notizia. “ÈPitzalis di Nurri, chiunque l’avesse visto o ha informazioni utili è pregato di comunicare al centro di coordinamento situato sulla S.S. 198 vicino alla cantoniera di Nurri”.Pitzalis. L’allarme è stato lanciato dai ...

