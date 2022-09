Dai temporali della domenica ai picchi di caldo intenso ma breve in settimana (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - temporali al centro sud, nella prima domenica di settembre con le temperature in discesa. Poi tra lunedì e martedì ci sarà una incursione (breve) dell'anticiclone africano che porterà picchi di caldo oltre ai 30 gradi. Tuttavia, già da metà settimana si prevede un peggioramento del meteo. "Questa prima domenica di settembre è contrassegnata dal transito di un impulso instabile - affermano gli esperti di Meteo Expert - sempre appartenente alla seconda perturbazione del mese, sulle regioni centro-meridionali, dove sono attese condizioni di variabilità e fasi temporalesche accompagnate da temporanei cali termici. Situazione più tranquilla con temperature in lieve rialzo invece al Nord, mentre all'estremo Sud e sulle Isole maggiori persiste una massa d'aria piuttosto calda che ... Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI -al centro sud, nella primadi settembre con le temperature in discesa. Poi tra lunedì e martedì ci sarà una incursione () dell'anticiclone africano che porteràdioltre ai 30 gradi. Tuttavia, già da metà settimana si prevede un peggioramento del meteo. "Questa primadi settembre è contrassegnata dal transito di un impulso instabile - affermano gli esperti di Meteo Expert - sempre appartenente alla seconda perturbazione del mese, sulle regioni centro-meridionali, dove sono attese condizioni di variabilità e fasi temporalesche accompagnate da temporanei cali termici. Situazione più tranquilla con temperature in lieve rialzo invece al Nord, mentre all'estremo Sud e sulle Isole maggiori persiste una massa d'aria piuttosto calda che ...

telodogratis : Dai temporali della domenica ai picchi di caldo intenso ma breve in settimana - sulsitodisimone : Dai temporali della domenica ai picchi di caldo intenso ma breve in settimana - AleSiryus : @VincenzoNamor85 Ancora devo vedere il 2. Poi ne discutiamo, soprattutto sulle incongruenze temporali: vorrei avere… - Newsinunclick : METEO SABATO. Piogge e temporali in intensificazione al Nordovest ed in propagazione tra pomeriggio e sera a Lombar… - StefanoTardugno : RT @negromanten1: Si tktok un tizio filma aerei che passano irrorando nuvole con la loro scia e puntualmente il giorno dopo, dove le previs… -