Covid oggi Toscana, 541 contagi e un morto: bollettino 4 settembre (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 541 i nuovi contagi da coronavirus oggi, domenica 4 settembe 2022. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Sono stati eseguiti 832 tamponi molecolari e 4.726 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 80.427, -0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 239 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno). oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 92 anni. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.288.567 (93,4% dei casi totali). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 397 da test ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Insono 541 i nuovida coronavirus, domenica 4 settembe 2022. Lo riferisce ildella Regione. Sono stati eseguiti 832 tamponi molecolari e 4.726 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono80.427, -0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 239 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (1 in meno).si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 92 anni. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.288.567 (93,4% dei casi totali). Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (144 confermati con tampone molecolare e 397 da test ...

ladyonorato : Negli USA l’operato di Fauci e i consigli degli “esperti” sulla gestione del Covid sono oggi considerati un eclatan… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - LiaQuartapelle : Dopo Giorgetti “Nessuno va più dal medico di base” oggi un’altra proposta della Lega, con Mastrangelo “Togliamo sol… - ap53838711 : @DiegoFusaro Parlando di Covid 19 ..questo virus non e' mai stato ISOLATO...a tutt'oggi non si sá da dove provenga… - AnnaP1953 : RT @madforfree: Il Covid ha regalato ai cittadini più consapevolezza. Oggi solo chi è ottuso e/o in malafede non pensa che Draghi+Pd+collab… -