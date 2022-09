Brendan Fraser: “Ho dovuto imparare a muovermi in un modo nuovo” (Di domenica 4 settembre 2022) THE WHALE di Darren Aronofski e scritto da Samuel D. Hunter, è il film in concorso di oggi nella 79/a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che è stato applaudito alla prima stampa, con un Brendan Fraser irriconoscibile, dal peso di oltre 200 kg. Di cosa parla The Whale? The Whale, il film diretto da Darren Aronofsky, è la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un’ultima possibilità di riscatto. Darren Aronofsky “Il cinema può metterci in contatto con gli altri, indipendentemente da quanto possano apparirci diversi in superficie – dice Aronofski al Lido. Le persone che lottano con l’obesità sono spesso giudicate, respinte ed ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022) THE WHALE di Darren Aronofski e scritto da Samuel D. Hunter, è il film in concorso di oggi nella 79/a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che è stato applaudito alla prima stampa, con unirriconoscibile, dal peso di oltre 200 kg. Di cosa parla The Whale? The Whale, il film diretto da Darren Aronofsky, è la storia di Charlie (), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un’ultima possibilità di riscatto. Darren Aronofsky “Il cinema può metterci in contatto con gli altri, indipendentemente da quanto possano apparirci diversi in superficie – dice Aronofski al Lido. Le persone che lottano con l’obesità sono spesso giudicate, respinte ed ...

