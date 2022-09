Bentley - Il lusso me lo parcheggio in appartamento (Di domenica 4 settembre 2022) Tranquilli. Siete ancora in tempo. Le Bentley Residences, il grattacielo che svetterà nella baia di Miami, in Florida, è ancora in costruzione. Sarà completato soltanto nel 2026. Gli appartamenti meno costosi vengono via per 4,2 milioni di dollari. E li valgono tutti. Anche perché arrivare in casa al volante della propria vettura (made in Crewe, ci sarà mica bisogno di dirlo?) è un privilegio che non ha prezzo. Dalla strada al Dezervator. ufficiale: il garage interno è previsto per tutte le unità abitative. Alle quali si accederà grazie a un ascensore molto particolare, appositamente progettato dalla Dezer Development, la società immobiliare partner dell'iniziativa. E che perciò si chiamerà Dezervator. Sul Dezervator si sale direttamente dalla strada, a bordo della propria Bentley. Poi non resta che aspettare di essere trasportati alla lussuosa ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 settembre 2022) Tranquilli. Siete ancora in tempo. LeResidences, il grattacielo che svetterà nella baia di Miami, in Florida, è ancora in costruzione. Sarà completato soltanto nel 2026. Gli appartamenti meno costosi vengono via per 4,2 milioni di dollari. E li valgono tutti. Anche perché arrivare in casa al volante della propria vettura (made in Crewe, ci sarà mica bisogno di dirlo?) è un privilegio che non ha prezzo. Dalla strada al Dezervator. ufficiale: il garage interno è previsto per tutte le unità abitative. Alle quali si accederà grazie a un ascensore molto particolare, appositamente progettato dalla Dezer Development, la società immobiliare partner dell'iniziativa. E che perciò si chiamerà Dezervator. Sul Dezervator si sale direttamente dalla strada, a bordo della propria. Poi non resta che aspettare di essere trasportati alla lussuosa ...

