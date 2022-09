Bagno di folla per Rubano: “Io a servizio del mio territorio” (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPuglianello (Bn) – Bagno di folla a Puglianello per il Sindaco della cittadina e candidato alla Camera dei deputati per il centrodestra, Francesco Maria Rubano. Il Sindaco sceglie Puglianello e la sua gente per spiegare le ragioni della sua candidatura. In una villa Marchitto gremita di cittadini e amministratori, Francesco Maria Rubano ha accolto l’abbraccio di più dei mille presenti, accorsi da Puglianello e dai Comuni limitrofi. Nel suo discorso programmatico, invita a scegliere il futuro e si accredita come prossimo membro del Parlamento a favore della sua gente e del suo territorio, offrendo ai Sanniti e ai cittadini dell’Alto Casertano la grande possibilità di avere una rappresentanza a Roma, che sia concretamente a disposizione della gente. “Per la popolazione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPuglianello (Bn) –dia Puglianello per il Sindaco della cittadina e candidato alla Camera dei deputati per il centrodestra, Francesco Maria. Il Sindaco sceglie Puglianello e la sua gente per spiegare le ragioni della sua candidatura. In una villa Marchitto gremita di cittadini e amministratori, Francesco Mariaha accolto l’abbraccio di più dei mille presenti, accorsi da Puglianello e dai Comuni limitrofi. Nel suo discorso programmatico, invita a scegliere il futuro e si accredita come prossimo membro del Parlamento a favore della sua gente e del suo, offrendo ai Sanniti e ai cittadini dell’Alto Casertano la grande possibilità di avere una rappresentanza a Roma, che sia concretamente a disposizione della gente. “Per la popolazione ...

