Avellino | Taurino | “Serve consapevolezza e spirito di fare meglio in campo”

"Se vogliamo giocare per vincere dobbiamo sempre essere propositivi e non avere paura dideterminate giocate". E' chiaro il messaggio del tecnico dell', Roberto. "Salvo due aspetti di questa partita – dichiara – Loche la squadra ha messo in, ma soprattutto la voglia di combattere. Quello che mi è piaciuto meno è che siamo partiti contratti con poca voglia di mettere inquello per cui avevamo lavorato. Purtroppo ci siamo fatti aggredire sbagliando, sistematicamente, la giocata". "Sullo 0 a 0 eravamo attenti a difendere bene, eravamo corti ed eravamo ordinati – continua il trainer – Dopo il gol del vantaggio del Pescara è scattata la molla. Doveva scattare prima". "Il primo tempo è stato ...

Inizia con il piede sbagliato il campionato dell'Avellino. Al debutto sul campo del Pescara rimedia una sconfitta di misura e con una prestazione opaca. I padroni di casa hanno meritato ... Si apre con una sconfitta, per una rete a zero, la stagione dell'Avellino. Per i padroni di casa in gol Facundo Lescano ...