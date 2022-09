Atalanta | tributo a Ilicic Editoriale | tutti i dati e la sua «arte» in 4 video | 60 gol | 41 assist | 166 tiri | 244 passaggi chiave

(Di domenica 4 settembre 2022) Li vediamo per anni come fuoriclasse, capaci di fare cose che noi umani, mai. Capaci di fare cose che nemmeno i campioni, figurarsi quelli buoni, figurarsi quelli che fanno tutta una vita da mediano. E per tutto questo, il fuoriclasse …

skri_bare_ : complimenti all'atalanta per questo tributo meritatissimo a un giocatore eccezionale come Ilicic, queste sono le co… - MatteoLocatelli : @RickyTrevisani @markino88d @Atalanta_BC Oggi più che mai sogno tra qualche anno serate “tributo” tra le varie sagr… -

Prima lo straordinariodi ventimila spettatori, tutti in piedi per Josip Ilicic , il Professore che ha regalato a ... nuova stella della Dea , che ha consentito all'di agganciare la ...L'raggiunge la Roma in vetta alla classifica. Tre gol e tre punti per la squadra di Gasperini,... Finisce 3 - 1, bello ildei tifosi atalantini a Ilicic, in partenza. Nell'altro ...i vediamo per anni come fuoriclasse, capaci di fare cose che noi umani, mai. Capaci di fare cose che nemmeno i campioni, figurarsi quelli buoni, figurarsi quelli che fanno tutta una vita da mediano. E ...Il Torino dopo tre risultati utili consecutivi in altrettante giornate di campionato si è dovuto arrendere all'Atalanta nel quarto turno. I granata sono stati sconfitti 3-1 dalla formazione bergamasca ...