Us Open 2022, Serena Williams cede a Tomljanovic nell’ultimo match della carriera (Di sabato 3 settembre 2022) Serena Williams esce di scena al terzo turno degli Us Open 2022, ponendo così fine alla sua leggendaria carriera durata 25 anni. La statunitense, infatti, ha ceduto in tre set all’australiana Ajla Tomljanovic per 7-5 6-7(4) 6-1 al termine di una battaglia durata oltre tre ore. Parte male Serena perdendo il servizio al primo turno in battuta, ma trovando subito il contro break. È poi la statunitense a portarsi in vantaggio con un break nell’ottavo game, ma da quel punto Tomljanovic si aggiudica quattro game consecutivi, ribaltando il risultato e aggiudicandosi il primo set. IL TABELLONE Dopo un’iniziale turno al servizio tenuto ai vantaggi, Serena Williams prova la fuga in avvio di secondo set portandosi sullo 0-4, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 settembre 2022)esce di scena al terzo turno degli Us, ponendo così fine alla sua leggendariadurata 25 anni. La statunitense, infatti, ha ceduto in tre set all’australiana Ajlaper 7-5 6-7(4) 6-1 al termine di una battaglia durata oltre tre ore. Parte maleperdendo il servizio al primo turno in battuta, ma trovando subito il contro break. È poi la statunitense a portarsi in vantaggio con un break nell’ottavo game, ma da quel puntosi aggiudica quattro game consecutivi, ribaltando il risultato e aggiudicandosi il primo set. IL TABELLONE Dopo un’iniziale turno al servizio tenuto ai vantaggi,prova la fuga in avvio di secondo set portandosi sullo 0-4, ...

