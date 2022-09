Troppo caldo in casa? Arrivano le multe: la stangata su chi alza il riscaldamento (Di sabato 3 settembre 2022) Le temperature saranno ridotte almeno di un grado, ma non si esclude che possa essere imposto un abbassamento del riscaldamento persino di 2 gradi Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Le temperature saranno ridotte almeno di un grado, ma non si esclude che possa essere imposto un abbassamento delpersino di 2 gradi

Link4Universe : Scoperto un possibile pianeta oceano!! Intorno ad una stella a circa 100 anni luce, è stato scoperto un pianeta (T… - fermisosof : @__annxe_ no troppo caldo - FedeliGiovanna : @1a_v1ttor Il troppo caldo ha rovinato parecchi cervelli,se lo hanno, ?? - ManuCia0 : @Bea_Mary84 È volata non è giusto poi il caldo torrido solo agosto mi sono potuta godere in santa pace troppo pocooooo - thewhitefly_ : @donnadimezzo Utilizzo questo metodo da anni in estate quando fa troppo caldo per tenere il gas accesso mezz'ora e… -