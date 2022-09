Timothée Chalamet show a Venezia: il look rosso fuoco con schiena nuda infiamma (e spiazza) il red carpet – FOTO (Di sabato 3 settembre 2022) Quella schiena nuda sul red carpet di Venezia 79 entrerà negli annali della Mostra del Cinema. Parliamo della sfolgorante e fluidissima passerella al Lido compiuta da Timothée Chalamet, coprotagonista del film sull’amore cannibale “Bones and all” diretto da Luca Guadagnino, in forte profumo di Leone d’Oro, davanti al Palazzo del Cinema. La 26enne star newyorchese, attesa spasmodicamente da centinaia di fan femminili – come nemmeno nel passato Brad Pitt o George Clooney – ha come voluto emulare in termini di sorpresa il terrificante felpone a maniche corte del suo mentore Luca in conferenza stampa o il suo stesso sorprendente giaccone floreale a sfondo nero sopra pantaloni militari del mattino. Non appena ha messo piede fuori dall’auto, tra i giornalisti presenti si è subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Quellasul reddi79 entrerà negli annali della Mostra del Cinema. Parliamo della sfolgorante e fluidissima passerella al Lido compiuta da, coprotagonista del film sull’amore cannibale “Bones and all” diretto da Luca Guadagnino, in forte profumo di Leone d’Oro, davanti al Palazzo del Cinema. La 26enne star newyorchese, attesa spasmodicamente da centinaia di fan femminili – come nemmeno nel passato Brad Pitt o George Clooney – ha come voluto emulare in termini di sorpresa il terrificante felpone a maniche corte del suo mentore Luca in conferenza stampa o il suo stesso sorprendente giaccone floreale a sfondo nero sopra pantaloni militari del mattino. Non appena ha messo piede fuori dall’auto, tra i giornalisti presenti si è subito ...

raimovie : Conferenza stampa del film BONES AND ALL #Venezia79 Luca Guadagnino, Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | 'Bones and All' primo film italiano presentato alla Mostra. Le interviste con il regista Luca Guadagni… - WeCinema : ? #Venezia79: apertura con 'White Noise' di Noah Baumbach, tra i più attesi Timothée Chalamet con 'Bones and all' e… - tearsandroads : RT @slowdancing19: “ma sono l’unicx a cui non piace timothée chalamet?” sì sei l’unicx adesso levati dal cazzo - ltwtmvnson : RT @slowdancing19: “ma sono l’unicx a cui non piace timothée chalamet?” sì sei l’unicx adesso levati dal cazzo -

Venezia 2022, Timothée Chalamet incoronato 'Re degli Applausi': Bones And All riceve un'ovazione di 8 minuti Timothée Chalamet è appena stato incoronato il nuovo " Re degli Applausi " a Venezia 2022 grazie a Bones And All : la star, che ha sfilato sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema con un accattivante ... Mostra del Cinema di Venezia 2022: tutti i look della quarta giornata Sabato 3 settembre, quarta giornata della 79esima edizione dalla Mostra del Cinema di Venezia : dopo il ciclone Timothée Chalamet , la Laguna si appresta ad accogliere nuovi film, nuove star, nuovi photocall e ovviamente - cosa che più ci interessa, forse - nuovi abiti . Vanity Fair Italia è appena stato incoronato il nuovo " Re degli Applausi " a Venezia 2022 grazie a Bones And All : la star, che ha sfilato sul tappeto rosso alla Mostra del Cinema con un accattivante ...Sabato 3 settembre, quarta giornata della 79esima edizione dalla Mostra del Cinema di Venezia : dopo il ciclone, la Laguna si appresta ad accogliere nuovi film, nuove star, nuovi photocall e ovviamente - cosa che più ci interessa, forse - nuovi abiti . Oscar 2022, Timothée Chalamet a torso nudo sul red carpet: è il «nuovo DiCaprio»