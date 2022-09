Premio Campiello 2022 | a 27 anni vince Bernardo Zannoni | “Ho fatto un casino”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) –con “I miei stupidi intenti” (Sellerio) è il vincitore del, giunto alla 60esima edizione. La proclamazione è avvenuta questa sera al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Per il giovane scrittore di Sarzana (La Spezia), 27, è stato un trionfo, surclassando con grande scarto gli altri finalisti: ha ottenuto 101 voti su 275 votanti (25 membri della Giuria dei Lettori – 300 in totale – non hanno espresso preferenze).ha ricevuto la ‘vera da pazzo’, simbolo del prestigioso riconoscimento letterario promosso da Confindustria Veneto. “Ero talmente convinto che non avrei vinto, che non avevo nemmeno preparato il discorso”, sono state le prime parole dette con commozione da. “Vengo quasi da nulla e ringrazio ...