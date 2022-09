MotoE, gara-1 Misano: Mattia Casadei padrone della scena, Dominique Aegerter festeggia il titolo (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo una serie di tentativi falliti, Dominique Aegerter ha vinto la Coppa del Mondo di Moto E al termine della race-1 di Misano Adriatico. L’elvetico festeggia nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli completando al secondo posto alle spalle di Mattia Casadei (Pons), perfetto sin dal via. Il centauro schierato dal team spagnolo ha controllato la corsa nei primi giri difendendosi al meglio da Aegerter che successivamente prenderà la leadership nel cuore della competizione dopo una scivolata al ‘Carro’ da parte del brasiliano Eric Granado (LCR). Il sudamericano, diretto rivale per il titolo dello svizzero, lascerà spazio al rivale che nel finale non attaccherà Casadei, meritatamente vincitore. Matteo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo una serie di tentativi falliti,ha vinto la Coppa del Mondo di Moto E al terminerace-1 diAdriatico. L’elveticonell’impianto dedicato a Marco Simoncelli completando al secondo posto alle spalle di(Pons), perfetto sin dal via. Il centauro schierato dal team spagnolo ha controllato la corsa nei primi giri difendendosi al meglio dache successivamente prenderà la leadership nel cuorecompetizione dopo una scivolata al ‘Carro’ da parte del brasiliano Eric Granado (LCR). Il sudamericano, diretto rivale per ildello svizzero, lascerà spazio al rivale che nel finale non attaccherà, meritatamente vincitore. Matteo ...

