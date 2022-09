Monica Vitti e la storia d’amore con Carlo Di Palma: “Mi stravolse la vita, lasciai Michelangelo per lui” (Di sabato 3 settembre 2022) Monica Vitti e Carlo Di Palma ai conobbero nel 1964, sul set di Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, film di cui Di Palma era direttore della fotografia. Fu l’inizio di una travolgente storia d’amore, la seconda più importante nella vita della grande attrice. Monica Vitti e Carlo Di Palma cominciarono in realtà a frequentarsi nel 1968, una terminato il sodalizio artistico e amoroso dell’attrice con Antonioni, anche se probabilmente, la scintilla era già scoccata sul set di quella pellicola, capitolo conclusivo della tetralogia sull’incomunicabilità. Molti furono i gossip su quella nuova coppia, e ben presto si parlò addirittura di matrimonio. Anche in questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 settembre 2022)Diai conobbero nel 1964, sul set di Deserto Rosso diAntonioni, film di cui Diera direttore della fotografia. Fu l’inizio di una travolgente, la seconda più importante nelladella grande attrice.Dicominciarono in realtà a frequentarsi nel 1968, una terminato il sodalizio artistico e amoroso dell’attrice con Antonioni, anche se probabilmente, la scintilla era già scoccata sul set di quella pellicola, capitolo conclusivo della tetralogia sull’incomunicabilità. Molti furono i gossip su quella nuova coppia, e ben presto si parlò addirittura di matrimonio. Anche in questo ...

CriterionDaily : Monica Vitti in #Venice in 1962. @criterionchannl — - myqrizzo : RT @CriterionDaily: Monica Vitti in #Venice in 1962. @criterionchannl — - elisabetvogler_ : RT @CriterionDaily: Monica Vitti in #Venice in 1962. @criterionchannl — - TeleConsiglio : Lo sapete, no? #Cine34 sta festeggiando in questo weekend i 90 anni della Mostra del Cinema di Venezia. E che festa… - praguepainter : RT @CriterionDaily: Monica Vitti in #Venice in 1962. @criterionchannl — -