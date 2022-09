Mihajlovic, offese social? Non hanno palle a dirlo in faccia (Di sabato 3 settembre 2022) Io comunque nemmeno li leggo, non ho i social, è più per le mie figlie, ma si dovranno abituare anche loro purtroppo, del resto la vita è così". . 3 settembre 2022 Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Io comunque nemmeno li leggo, non ho i, è più per le mie figlie, ma si dovranno abituare anche loro purtroppo, del resto la vita è così". . 3 settembre 2022

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Offese social? Non hanno il coraggio di dirlo in faccia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Offese social? Non hanno il coraggio di dirlo in faccia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Offese social? Non hanno il coraggio di dirlo in faccia' - apetrazzuolo : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Offese social? Non hanno il coraggio di dirlo in faccia' - napolimagazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Offese social? Non hanno il coraggio di dirlo in faccia' -