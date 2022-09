Matic e Dybala a cena insieme nel cuore di Roma con vista Colosseo (Di sabato 3 settembre 2022) Roma - Serata in compagnia per Matic e Dybala che ieri sera hanno deciso di trascorrere un sabato insieme nel cuore di Roma. I due giocatori giallorossi hanno cenato in un ristorante con vista sul ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 settembre 2022)- Serata in compagnia perche ieri sera hanno deciso di trascorrere un sabatoneldi. I due giocatori giallorossi hannoto in un ristorante consul ...

OfficialASRoma : Matic per Tammy ?? E alla fine arriva Dybala ?? #ASRoma - angelomangiante : Formazione confermata #ASRoma ? 3-4-2-1 Rui Patricio ----- Mancini Smalling Ibanez ----- Karsdorp Crista… - forzaniolo : RT @BighiTheKid: Dybala e Matic in giro per ristoranti - CorSport : #Matic e #Dybala a cena insieme nel cuore di #Roma con vista #Colosseo ?? - sportli26181512 : #Matic e #Dybala a cena insieme nel cuore di Roma con vista Colosseo: I due giocatori giallorossi hanno trascorso l… -