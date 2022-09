Matematica e lettura: così la pandemia ha azzerato due decenni di progressi (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - La pandemia? Ha cancellato due decenni di progressi in Matematica e nella lettura pratica e corrente. Accade negli Stati Uniti e lo racconta il New York Times nell'illustrare i risultati di un test nazionale che hanno evidenziato quanto siano stati devastanti gli ultimi due anni per gli scolari di 9 anni, specie i più vulnerabili. In particolare, per ciò che riguarda le prestazioni in Matematica e i punteggi in lettura, “scesi ai livelli di due decenni fa”. Il calo, secondo il quotidiano, ha riguardato quasi tutte le componenti sociali ed etniche e anche tutti i livelli di reddito ed è stato nettamente peggiore per gli studenti con i risultati più bassi. "Sono rimasto sbalordito dalla portata e dall'entità del declino", ha affermato Peggy G. ... Leggi su agi (Di sabato 3 settembre 2022) AGI - La? Ha cancellato duediine nellapratica e corrente. Accade negli Stati Uniti e lo racconta il New York Times nell'illustrare i risultati di un test nazionale che hanno evidenziato quanto siano stati devastanti gli ultimi due anni per gli scolari di 9 anni, specie i più vulnerabili. In particolare, per ciò che riguarda le prestazioni ine i punteggi in, “scesi ai livelli di duefa”. Il calo, secondo il quotidiano, ha riguardato quasi tutte le componenti sociali ed etniche e anche tutti i livelli di reddito ed è stato nettamente peggiore per gli studenti con i risultati più bassi. "Sono rimasto sbalordito dalla portata e dall'entità del declino", ha affermato Peggy G. ...

