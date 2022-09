L’importanza culturale di Dalla Chiesa, generale di ferro ucciso dalla mafia (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set – Carlo Alberto dalla Chiesa fu ucciso dalla mafia, e questo è un fatto noto. Ma oggi è un giorno particolare, visto che decorrono i quarant’anni da quel disgraziato giorno. Quando dalla Chiesa venne ucciso dalla mafia Ci interessa poco ripercorrere dettagliatamente una carriera, come quella di dalla Chiesa, piuttosto conosciuta ai più, prima che il generale venisse ammazzato barbaramente dalla mafia in quel tragico 3 settembre 1982. Del generale sappiamo che fu un uomo di onestà notevole, che combatté e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set – Carlo Albertofu, e questo è un fatto noto. Ma oggi è un giorno particolare, visto che decorrono i quarant’anni da quel disgraziato giorno. QuandovenneCi interessa poco ripercorrere dettagliatamente una carriera, come quella di, piuttosto conosciuta ai più, prima che ilvenisse ammazzato barbaramentein quel tragico 3 settembre 1982. Delsappiamo che fu un uomo di onestà notevole, che combatté e ...

rosalbabonacchi : RT @PossibileIt: Io vorrei una vita in cui chiunque, anche se parte da condizioni di svantaggio, possa migliorarle attraverso la #scuola. I… - marco_berteotti : RT @PossibileIt: Io vorrei una vita in cui chiunque, anche se parte da condizioni di svantaggio, possa migliorarle attraverso la #scuola. I… - falsus63 : RT @PossibileIt: Io vorrei una vita in cui chiunque, anche se parte da condizioni di svantaggio, possa migliorarle attraverso la #scuola. I… - Blunaturale : RT @PossibileIt: Io vorrei una vita in cui chiunque, anche se parte da condizioni di svantaggio, possa migliorarle attraverso la #scuola. I… - cristinaannam : RT @PossibileIt: Io vorrei una vita in cui chiunque, anche se parte da condizioni di svantaggio, possa migliorarle attraverso la #scuola. I… -

Victoria Tauli - Corpuz ... l'etica di prendersi cura della Terra, pensare alle generazioni ...ringraziamento al Papa è per 'il riconoscimento dell'importanza ... pulito, giusto e sano, che è parte della loro identità culturale. ... Dedicato a tutti i giovani: vorrei camminassero con un libro in mano e un algoritmo nell'altra ...dei nostri giovani dobbiamo sforzarci di far capire l'importanza ... che deve essere l'elemento fondamentale che consente un approccio ... Studia! 'È il miglior antidoto alla regressione culturale che sta ... Fondazione Cariparo ...'etica di prendersi cura della Terra, pensare alle generazioni ...ringraziamento al Papa è per 'il riconoscimento dell'... pulito, giusto e sano, che è parte della loro identità. ......dei nostri giovani dobbiamo sforzarci di far capire... che deve essere'elemento fondamentale che consente un approccio ... Studia! 'È il miglior antidoto alla regressioneche sta ... Cultura Onlife: torna il bando per le organizzazioni culturali