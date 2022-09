Lazio-Napoli | bruttissimo scontro tra le teste di Marusic e Lozano | il messicano deve uscire

Leggi su sportface

(Di sabato 3 settembre 2022)alla testa per Hirvinge Adamin. Ad avere la peggio è il, che abbandona il terreno di gioco al 45? del primo tempo, non riuscendo nemmeno a stringere i denti per il recupero prima dell’intervallo. Il montenegrino, invece, può rientrare con vistosa fasciatura, ma a inizio secondo tempo potrebbe alzare anche lui bandiera bianca per il troppo dolore. SportFace.