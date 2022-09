La Borsa nera dell'Unione (Di sabato 3 settembre 2022) Durante l'ultima guerra i nostri nonni si procuravano il cibo e i beni di stretta necessità alla Borsa nera. Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 settembre 2022) Durante l'ultima guerra i nostri nonni si procuravano il cibo e i beni di stretta necessità alla

goldbergvariaz : @CodiceQ Io sarei disposto a rubarli o acquistarli alla borsa nera i pomodori, come pure la pasta e il cioccolato. - antopatelli : visibile fino a 140 m versione pelle nera con #reflectiveconceptcomenellefavole #sicurezzastradale un… - IaconeMarco : RT @gervasoni1968: Bisogna , scrive ?@AugustoMinzolin? , che la Ue intervenga sulla “borsa nera” di Amsterdam, altrimenti perde autorevolez… - wholelotanerd : Trovato borsa di mamma troppo figa in pelle nera vintage un botto di ganci anelli tasche perfetta per utilizzo gior… - tatjana31 : RT @AugustoMinzolin: L’Europa cominci a fare l’Europa.Tollerare che in Olanda si speculi sul mercato del gas è inaccettabile.Perchè vuol di… -