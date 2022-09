Ita Airways, Le Maire: 'Il negoziato è partito, sta alle società decidere' (Di sabato 3 settembre 2022) Ita Airways verso una soluzione? Sul dossier della compagnia aerea Ita "il negoziato è partito, sta alle società decidere". Cosi il ministro francese all'Economia Bruno Le Maire, al forum di ... Leggi su globalist (Di sabato 3 settembre 2022) Itaverso una soluzione? Sul dossier della compagnia aerea Ita "il, sta". Cosi il ministro francese all'Economia Bruno Le, al forum di ...

Rinaldi_euro : Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro s… - hiboss_hiboss : RT @ZaccariaThun: @maik89369417 @emiferri91 Non caduto, ma si è defilato (almeno a parole, dato che sta continuando a svendere, vedasi ITA… - globalistIT : - DamatoRicardo : RT @Luca_Mussati: Quindi legion d'onore in arrivo? - italiavola : Certares ha vinto per ITA Airways perché ha lasciato il 49% allo Stato -