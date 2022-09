Inzaghi travolge il Palermo Il Benevento passa a Venezia | beffa Bari Genoa - Parma | 3 - 3 show

(Di sabato 3 settembre 2022) Tris di capolista in Serie B. Il sabato si conclude con Reggina, Frosinone e Brescia in testa al campionato con 9 punti, seguite da Ascoli ea 8. In attesa di Pisa - Sudtirol di domenica, in ...

Gazzetta_it : Inzaghi travolge il Palermo. Il Benevento passa a Venezia, beffa Bari. Spettacolare 3-3 tra Genoa e Parma #SerieB - zazoomblog : Inzaghi travolge il Palermo. Il Benevento passa a Venezia beffa Bari - #Inzaghi #travolge #Palermo. - sportli26181512 : Inzaghi travolge il Palermo. Il Benevento passa a Venezia, beffa Bari: Inzaghi travolge il Palermo. Il Benevento pa… -

La Gazzetta dello Sport

Vola la Reggina di Pippoe Menez, 3 - 0 in casa al Palermo, mentre Frosinone e Brescia si sbarazzano di Perugia e Como. Successo importante per il Benevento di Caserta, vittorioso al Penzo ...L'Inter soffre, ma nel finale sale in cattedra:inserisce Lautaro Martinez , che ad un quarto d'ora dalla fine chiude la partita. Anche stavolta tutto nasce da un corner a favore della ... Inzaghi travolge il Palermo. Il Benevento passa a Venezia, beffa Bari Vince la Reggina di Pippo Inzaghi, che tra le mura casalinghe del Granillo supera il Palermo di Corini e vola a 9 punti in classifica. Finisce 3-0 con le reti del talento scuola Inter Fabbian al 7' de ...La Reggina travolge il Palermo e vince la seconda gara di fila, amaranto a quota 9 in classifica. I rosanero hanno provato a cambiare il destino del loro pomeriggio, ma i ragazzi di Inzaghi ...