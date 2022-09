Inter ko nel derby, tifosi furiosi con Inzaghi: "Grazie per farci giocare senza portiere, la sua gestione ci sta portando nel..." (Di sabato 3 settembre 2022) Nel derby meneghino disputato oggi pomeriggio il Milan ha sconfitto l'Inter con il risultato di 3-2 dopo un match dalle mille emozioni e che aveva visto i nerazzurri andare in vantaggio. Per i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 3 settembre 2022) Nelmeneghino disputato oggi pomeriggio il Milan ha sconfitto l'con il risultato di 3-2 dopo un match dalle mille emozioni e che aveva visto i nerazzurri andare in vantaggio. Per i...

Inter : - 1?? a #MilanInter ? Guardate ora su @recast_app tutti i gol di #Lautaro contro il Milan per prepararvi nel miglio… - Eurosport_IT : IL DERBY È DEL MILAN! ??? Leao strapazza l'Inter e consegna ai rossoneri il primo scontro dell'anno con i cugini: d… - sportface2016 : +++@lequipe: #Skriniar al #Psg, cresce la fiducia nel club francese. Contatti con l'#Inter in corso+++ - davide58909818 : Nel calcio vince chi fa più gol dell’avversario, ma anche chi ne prende meno. Lasciare #Onana in panchina a fare l… - _RickyRog : Vittoria molto più betta del risultato di misura, l'inter ha giocato gli ultimi 20 minuti in cui hanno dato il 200%… -