Giovanni Allevi: "Mi tremano le mani". La sua battaglia continua

Giovanni Allevi è tornato a informare i suoi followers su Instagram sulle sue condizioni di salute. Il musicista, che dallo scorso giugno lotta con un mieloma, ha spiegato di non riuscire a suonare perché i medicinali assunti provocano un tremolio alle sue mani. Allevi, però, rassicura spiegando che presto tornerà a farlo, e che sta già pensando a nuova musica da comporre.

Giovanni Allevi: "Non riesco a suonare per i farmaci"

Una beffa terribile per un musicista: non poter usare le proprie mani per suonare. Questo è ciò che sta accadendo a Giovanni Allevi, che è tornato sui social, dopo la diagnosi di un mieloma lo scorso giugno, per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

