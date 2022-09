Georgina Rodriguez sbarca al Festival di Venezia con questa borsa | la cifra è da capogiro

(Di sabato 3 settembre 2022)arriva alla Mostra del cinema die documenta il viaggio, mostrando la sua preziosaBirkin il cui valore è da. Ancheè arrivata alla Mostra del cinema di. Per l’edizione 2022, la bella influencer è approdata in Laguna mostrando sin da subito il suo buon gusto in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

AngelAlessandra : RT @vogue_italia: Da Cate Blanchett ad Alessandra Ambrosio, da Georgina Rodriguez a Giorgia Soleri: le celeb della seconda serata del Festi… - Marilenapas : RT @fanpage: Georgina Rodriguez ha calcato il red carpet della prima del film Tar che si è tenuta oggi al Festival del Cinema di Venezia. S… - Marco22091 : @valentinnaamore E io voglio una Georgina Rodriguez ?? - infoitcultura : Georgina Rodriguez a Venezia col nuovo tatuaggio - infoitcultura : Georgina Rodriguez a Venezia 79 tra spacco esagerato e tatuaggi in vista -

arriva a Venezia sfoggiando una borsa Hermès: il costo della sua Birkin rossaè nota a tutti per la sua bellezza, la sua carriera come modella ...Tra le celebrità che hanno preferito un look raccolto spicca sicuramenteche abbina all'abito un raccolto detto 'a banana' , alto e con qualche ciuffo frontale a cui si abbina uno ...La bella compagna di Cristiano Ronaldo è tornata in Italia per l'occasione. La famiglia adesso vive a Manchester dopo aver lasciato Torino ...Georgina Rodriguez a Venezia col nuovo tatuaggio: sul red carpet svela la dedica a Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez è stata tra le protagonista della seconda giornata del Festival del Cinema di Ve ...