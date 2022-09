Ex di Non è la Rai e un noto attore al Grande Fratello Vip? | L’indiscrezione (Di sabato 3 settembre 2022) Altri due nomi stanno circolando sul web. Ecco chi potrebbe fare parte del cast del Grande Fratello Vip 7 che inizierà il prossimo 19 settembre Continuano le indiscrezioni sul cast dell’edizione sette del Grande Fratello Vip. E mentre il Grande Fratello pubblica nuovi indizi sulla sua pagina ufficiale, la pagina Pipol Tv lancia L’indiscrezione scatenando il web. Così si fanno i nomi tra i commenti delle possibile tre ragazze di Non è la Rai che potrebbero diventare delle Vippone: loro sarebbero Ilaria Galassi, Cristina Quaranta o Pamela Petrarolo. Si tratta di tre nomi che tanto piacciono al pubblico, ma solo una di loro potrebbe diventare una concorrente del reality Mediaset che aprirà i battenti il prossimo 19 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 settembre 2022) Altri due nomi stanno circolando sul web. Ecco chi potrebbe fare parte del cast del7 che inizierà il prossimo 19 settembre Continuano le indiscrezioni sul cast dell’edizione sette del. E mentre ilpubblica nuovi indizi sulla sua pagina ufficiale, la pagina Pipol Tv lanciascatenando il web. Così si fanno i nomi tra i commenti delle possibile tre ragazze di Non è la Rai che potrebbero diventare dellepone: loro sarebbero Ilaria Galassi, Cristina Quaranta o Pamela Petrarolo. Si tratta di tre nomi che tanto piacciono al pubblico, ma solo una di loro potrebbe diventare una concorrente del reality Mediaset che aprirà i battenti il prossimo 19 ...

