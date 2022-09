Elezioni, Zan: “Destra parla di violenza e insicurezza, ma non condanna mai aggressioni contro persone lgbt” (Di sabato 3 settembre 2022) “Italia in pessima salute per quanto riguarda le discriminazioni soprattutto in merito alla omotransfobia. La Destra parla di violenza e insicurezza nel nostro Paese ma non spende mai una parola di condanna nei confronti delle aggressioni senza motivi contro le persone lgbtqa+”. Lo ha dichiarato il deputato del Pd Alessandro Zan a margine della Festa dell’Unità che si è tenuta a Milano. “È la dimostrazione di come siamo davanti a una Destra arretrata e pericolosa per il nostro Paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) “Italia in pessima salute per quanto riguarda le discriminazioni soprattutto in merito alla omotransfobia. Ladinel nostro Paese ma non spende mai una parola dinei confronti dellesenza motivileqa+”. Lo ha dichiarato il deputato del Pd Alessandro Zan a margine della Festa dell’Unità che si è tenuta a Milano. “È la dimostrazione di come siamo davanti a unaarretrata e pericolosa per il nostro Paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

