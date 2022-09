Di Marzio: «Il Napoli voleva Kvara da tempo. Gattuso aveva chiamato Kaladze per informarsi su di lui» (Di sabato 3 settembre 2022) L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio ha parlato dell’acquisto di Kvaratskhelia da parte della SSC Napoli, svelando alcuni retroscena «Il Napoli lo seguiva già da dua nni. Ci aveva provato già ai tempi di Gattuso. Per renderci conto da quanto tempo è sul calciatore. Gattuso chiamò Kaladze (ex Milan, oggi sindaco di Tbilisi in Georgia), per sondare e capire che calciatore era. Pagato 10 milioni di euro, due anni fa costava tra i 25 e i 30: aveva tutte le squadre inglesi che lo volevano, ma il Rubin Kazan non voleva cederlo. Poi è scoppiata la guerra, il Rubin Kazan ha abbassato il prezzo ed è stato bravo il Napoli a mantenere sempre i contatti, anche ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Diha parlato dell’acquisto ditskhelia da parte della SSC, svelando alcuni retroscena «Illo seguiva già da dua nni. Ciprovato già ai tempi di. Per renderci conto da quantoè sul calciatore.chiamò(ex Milan, oggi sindaco di Tbilisi in Georgia), per sondare e capire che calciatore era. Pagato 10 milioni di euro, due anni fa costava tra i 25 e i 30:tutte le squadre inglesi che lono, ma il Rubin Kazan noncederlo. Poi è scoppiata la guerra, il Rubin Kazan ha abbassato il prezzo ed è stato bravo ila mantenere sempre i contatti, anche ...

