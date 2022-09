Comune di Pomezia | insediato il Commissario prefettizio Giancarlo Dionisi

(Di sabato 3 settembre 2022)– Si èieri pomeriggio, 02 settembre 2022, presso il palazzo municipale di Piazza Indipendenza, sede deldi, il, dottor. Viceprefetto, attualmente Capo di Gabinetto del Dipartimento per l’Amministrazione Generale e per le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno, e giàstraordinario deldi Grottaferrata, nel Lazio e deldi Vittoria, in Sicilia, il dottorgiunge ain seguito alle dimissioni di tredici consiglieri comunali (leggi qui), protocollate ufficialmente il 31 agosto 2022, dalle quali è originata la decadenza del Consiglio e ...

All'epoca di Rutelli, i fasci stavano sempre a rompe i cojoni. Un giorno, un fasciodemmerda mi si avvic…

