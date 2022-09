Caro energia, Michel (Consiglio Ue) attacca von der Leyen: “La Commissione è in ritardo, le abbiamo chiesto più volte di fare proposte” (Di sabato 3 settembre 2022) Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel attacca la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, colpevole a suo dire di non essere intervenuta per tempo contro i rincari energetici. “Al Consiglio europeo ne discutiamo da ottobre”, dice in un’intervista a La Stampa e altri quotidiani europei il politico belga protagonista l’anno scorso dell’imbarazzante “sofagate” (durante una visita ufficiale in Turchia rimase seduto accanto al presidente Erdogan mentre von der Leyen si ritrovava costretta a sedersi sul divano perché per lei non era stato previsto un posto). “Diverse volte abbiamo invitato la Commissione a presentare proposte concrete“. Quindi l’esecutivo Ue è in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Il presidente deleuropeo Charleslaeuropea guidata da Ursula von der, colpevole a suo dire di non essere intervenuta per tempo contro i rincari energetici. “Aleuropeo ne discutiamo da ottobre”, dice in un’intervista a La Stampa e altri quotidiani europei il politico belga protagonista l’anno scorso dell’imbarazzante “sofagate” (durante una visita ufficiale in Turchia rimase seduto accanto al presidente Erdogan mentre von dersi ritrovava costretta a sedersi sul divano perché per lei non era stato previsto un posto). “Diverseinvitato laa presentareconcrete“. Quindi l’esecutivo Ue è in ...

