Ascolti TV | Venerdì 2 settembre 2022 Al posto suo 13 9% meglio di Fratelli Caputo 10 7% | sempre bene Chicago Med 7% e Il Terzo Indizio 6 4%

Al posto suo Nella serata di ieri, Venerdì 2 settembre 2022, su Rai1 Purché finisca bene – Al posto suo ha conquistato 2.080.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la replica di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video 1.481.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Califano. Tutto in un tempo piccolo arriva a 614.000 spettatori (4%) e Queen Lear a .000 spettatori (%). Su Italia1 Chicago Med ha raccolto 1.081.000 spettatori (7%). Su Rai3 Lacci è seguito da 735.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 888.000 spettatori (6.4%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare registra 503.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Tana ...

