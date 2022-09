Alla Mostra del cinema di Venezia è il giorno di Sigourney Weaver con Master Gardener (Di sabato 3 settembre 2022) Sigourney Weaver è la star del gorno Alla Mostra dle cinema di Venezia 2022. Torna al Lido da protagonista per Master Gardener, l’ultima pellicola di Paul Schrader che stasera riceve anche il Leone d’oro Alla carriera. Foto Ap A quasi 73 anni – li compie l’8 ottobre prossimo – Sigourney Weaver possiede ancora l’abilità di emozionarsi come la prima volta quando legge una sceneggiatura nuova. È quello che le è successo anche con Master Gardener, il film che l’ha riportata da protagonitsa Alla Mostra del cinema di Venezia 2022. Con l’ultima fatica del regista e sceneggiatore Paul Schrader, che stasera ... Leggi su amica (Di sabato 3 settembre 2022)è la star del gornodledi2022. Torna al Lido da protagonista per, l’ultima pellicola di Paul Schrader che stasera riceve anche il Leone d’orocarriera. Foto Ap A quasi 73 anni – li compie l’8 ottobre prossimo –possiede ancora l’abilità di emozionarsi come la prima volta quando legge una sceneggiatura nuova. È quello che le è successo anche con, il film che l’ha riportata da protagonitsadeldi2022. Con l’ultima fatica del regista e sceneggiatore Paul Schrader, che stasera ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 | Day By Day 2 Riflettori puntati su #CateBlanchett, #AlejandroGonzálezIñárritu, #AimeeLouWood,… - amnestyitalia : Il 4 settembre sarà presentato in prima mondiale alla Mostra del Cinema di #Venezia79 il documentario “Il paese del… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | 'Bones and All' primo film italiano presentato alla Mostra. Le interviste con il regista Luca Guadagni… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: Domani #4settembre sarà presentato in prima mondiale a ?@la_Biennale? #MostradelCinemadiVenezia #Ilpaesedellepersonein… - AiseStampa : il ricordo di gino strada alla mostra del cinema di venezia -