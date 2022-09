Videogame Therapy | tra opportunità e rischi di di dipendenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) Laè l’ultimo ritrovato della terapia psicologica in aiuto a pazienti con disabilità e problemi mentali. Diversi studi hanno dimostrato i suo benefici per diverse patologie come difficoltà di linguaggio e di pensiero, ansia e disturbo da stress traumatico. Una nuova sfida della psicologia che comporta, secondo alcuni esperti, diversidida. Un disturbo che attualmente che nel 2020 prevaleva nel 3% dei giocatori La, gli studi e i sui benefici, fonte.it“Anche le persone con disabilità giocano. Non devono solo “fare” delle cose, ma possono “vivere” delle sensazioni e percezioni di benessere profondo ...