Verona | operaio stordito da vapori precipita in silos vino e muore

LaStampa : Verona, inala i vapori nel silos di una cantina: operaio cade e muore - NaniPuffo : RT @Sandro_Russo74: Muore un altro operaio: stordito dai vapori, precipita nel silos del vino #Verona #bastamortisullavoro - Dan_skorpio87 : RT @Sandro_Russo74: Muore un altro operaio: stordito dai vapori, precipita nel silos del vino #Verona #bastamortisullavoro - sichei_rlst_fi : #SicurezzaLavoro ?? #Verona ancora un #infortunio mortale sul #lavoro operaio cade in un silos - EugenioCardi : RT @Sandro_Russo74: Muore un altro operaio: stordito dai vapori, precipita nel silos del vino #Verona #bastamortisullavoro -

Doppio incidente sul lavoro ainala i gas e perde i sensi cadendo nel silos, e il collega si getta per aiutarlo. Un morto e un ferito. Altro incidente mortale sul lavoro, questa volta a: undi un ...Incidente mortale sul lavoro adove unha perso la vita nella caduta in un silos durante una manutenzione. E' accaduto alla Cantina Pasqua. La vittima, dopo aver inalato i vapori, ha perso i sensi ed è precipitato ...Un operaio è morto, mentre il suo collega è in gravi condizioni, dopo essere caduti all'interno di un silo vuoto a Verona.Un operaio è morto dopo essere caduto in un silos mentre stava eseguendo lavori di manutenzione oggi alla Cantina Pasqua, a Verona. Dopo aver inalato i vapori ha perso i sensi ed è caduto all'interno ...