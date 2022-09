“Sono incinta e il mio compagno mi ha detto di provare attrazione per gli uomini…” (Di venerdì 2 settembre 2022) Salve, Sono all’ottavo mese di gravidanza e convivo col mio compagno da 3 anni, ma siamo insieme da 11 anni. Lui è sempre stato un ragazzo modello: mi ha sempre riempito di attenzioni e non mi ha mai fatto mancare nulla, mi ha anche chiesto di sposarlo e non abbiamo mai avuto problemi ad avere rapporti sessuali, anzi per la maggior parte delle volte è venuto lui a cercarmi. Poi tre anni fa, prima di comprare casa insieme, mi ha tradito con una ragazza e io l’ho perdonato, specificandogli che fosse l’unica volta. Abbiamo passato tre anni bellissimi: siamo sempre stati molto complici e felici insieme, e poi Sono rimasta incinta, anche se non lo stavamo cercando, ma eravamo contenti entrambi. Poi un giorno (circa 4 mesi dopo) all’improvviso mi dice che non mi ama più e che non è più attratto da me perché si sente più ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 2 settembre 2022) Salve,all’ottavo mese di gravidanza e convivo col mioda 3 anni, ma siamo insieme da 11 anni. Lui è sempre stato un ragazzo modello: mi ha sempre riempito di attenzioni e non mi ha mai fatto mancare nulla, mi ha anche chiesto di sposarlo e non abbiamo mai avuto problemi ad avere rapporti sessuali, anzi per la maggior parte delle volte è venuto lui a cercarmi. Poi tre anni fa, prima di comprare casa insieme, mi ha tradito con una ragazza e io l’ho perdonato, specificandogli che fosse l’unica volta. Abbiamo passato tre anni bellissimi: siamo sempre stati molto complici e felici insieme, e poirimasta, anche se non lo stavamo cercando, ma eravamo contenti entrambi. Poi un giorno (circa 4 mesi dopo) all’improvviso mi dice che non mi ama più e che non è più attratto da me perché si sente più ...

