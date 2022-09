Si allontana da casa, 90enne ritrovato in dirupo e sta bene (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTrecase (Na) – Di lui si erano perse le tracce nella giornata di ieri: è stato ritrovato sano e salvo a distanza di 24 ore in un dirupo nel quale era caduto. È la storia a lieto fine che viene da Trecase (Napoli), comune alle falde del Vesuvio dove non si avevano più notizie di Francesco Celentano, arzillo novantenne, che ieri pomeriggio – come fa spesso – si era allontanato di casa per fare una passeggiata ma non era più rincasato. Immediata la denuncia di scomparsa dei parenti, a cui avevano fatto seguito gli appelli degli amici di famiglia. Oggi le ricerche, effettuate dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, con l’ausilio di un elicottero della polizia e di alcuni volontari, hanno dato l’esito sperato: l’uomo è stato trovato in un dirupo nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTrecase (Na) – Di lui si erano perse le tracce nella giornata di ieri: è statosano e salvo a distanza di 24 ore in unnel quale era caduto. È la storia a lieto fine che viene da Trecase (Napoli), comune alle falde del Vesuvio dove non si avevano più notizie di Francesco Celentano, arzillo novantenne, che ieri pomeriggio – come fa spesso – si erato diper fare una passeggiata ma non era più rinto. Immediata la denuncia di scomparsa dei parenti, a cui avevano fatto seguito gli appelli degli amici di famiglia. Oggi le ricerche, effettuate dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, con l’ausilio di un elicottero della polizia e di alcuni volontari, hanno dato l’esito sperato: l’uomo è stato trovato in unnella ...

