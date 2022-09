Salerno, la Camera di Commercio eroga contributi per favorire digitalizzazione delle imprese femminili e giovanili (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Camera di Commercio di Salerno ha approvato il “Bando PID voucher digitali 4.0 – Anno 2022” con cui eroga contributi per favorire la digitalizzazione delle imprese femminili e giovanili salernitane. Le risorse messe a disposizione, pari a euro 761.728,95 sono ripartite in due misure: progetti condivisi da più imprese (da 3 a 20) e presentati da singole imprese del comparto turistico e altri settori, come ad esempio il food. Le spese ammissibili possono riguardare sia servizi di consulenza progettuale e applicativa, sia l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali. Tali spese dovranno essere funzionali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladidiha approvato il “Bando PID voucher digitali 4.0 – Anno 2022” con cuiperlasalernitane. Le risorse messe a disposizione, pari a euro 761.728,95 sono ripartite in due misure: progetti condivisi da più(da 3 a 20) e presentati da singoledel comparto turistico e altri settori, come ad esempio il food. Le spese ammissibili possono riguardare sia servizi di consulenza progettuale e applicativa, sia l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali. Tali spese dovranno essere funzionali ...

