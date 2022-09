Renzi e Calenda, la campagna del Terzo Polo parte con l'affondo a Letta (Di venerdì 2 settembre 2022) Inizia ufficialmente Milano, con l'abbraccio tra Renzi e Calenda, la cavalcata del Terzo Polo verso il voto del 25 settembre. Circa 5 mila - secondo gli organizzatori - i sostenitori riuniti al Super Studio Eventi di via Tortona, per il primo appuntamento in tandem dei due leader di Azione e Italia Viva, alleati per le politiche con la lista 'L'Italia sul serio'. Tutto esaurito nelle due sale allestite per l'evento, tanto che almeno un centinaio di persone sono costrette a rimanere fuori, tra urla di protesta e anche qualche spintone tenuto a bada dal servizio d'ordine. In prima fila, tra maxi schermi e corridoi blu, le ministre Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti, oltre big come Ivan Scalfarotto e Andrea Costa. Ad aprire l'evento è Renzi. Quello per il Terzo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Inizia ufficialmente Milano, con l'abbraccio tra, la cavalcata delverso il voto del 25 settembre. Circa 5 mila - secondo gli organizzatori - i sostenitori riuniti al Super Studio Eventi di via Tortona, per il primo appuntamento in tandem dei due leader di Azione e Italia Viva, alleati per le politiche con la lista 'L'Italia sul serio'. Tutto esaurito nelle due sale allestite per l'evento, tanto che almeno un centinaio di persone sono costrette a rimanere fuori, tra urla di protesta e anche qualche spintone tenuto a bada dal servizio d'ordine. In prima fila, tra maxi schermi e corridoi blu, le ministre Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti, oltre big come Ivan Scalfarotto e Andrea Costa. Ad aprire l'evento è. Quello per il...

matteorenzi : Letta sempre più in difficoltà inizia a mentire: chi vota terzo polo, vota Meloni. Breve ripasso. Chi vota Terzo Po… - elenabonetti : Qui il mio intervento per il lancio della campagna elettorale con Matteo Renzi e Carlo Calenda. #ItaliaSulSerio… - Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, tutto esaurito a evento #Renzi e #Calenda a Milano: ressa per entrare. #ultimora - salfasanop : RT @RMcM86: @ZanAlessandro @EnricoLetta Unioni civili, legge sul caporalato, legge sull'autismo, la 'Dopo di noi' per i disabili senza sost… - Luca54046289 : COME SOSTIENE CALENDA, QUEL CRETINO DI RENZI DEVE ANDARE A CASA, L’INCONTRARIO LO SOSTIENE RENZI, COME FATE A STARE… -