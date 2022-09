Nettuno, al via i lavori al Cimitero Comunale: ecco cosa cambierà (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono partiti i lavori al Cimitero Comunale di Nettuno per un importo di 319.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione Lazio. Gli interventi previsti L’intervento prevede la demolizione e il rifacimento della pavimentazione ai blocchi 1-2-4, il recupero del cemento ammalorato e la sostituzione della guaina di copertura del blocco 3. Leggi anche: Il Comune di Nettuno assume, ricercate 14 posizioni professionali: come partecipare ai bandi Strati: “I lavori servono a riparare i danni causati dal maltempo” Durante il sopralluogo il Commissario Straordinario Bruno Strati ha dichiarato: “Il Cimitero è ben tenuto, pulito ed in condizioni certamente migliori rispetto a tre anni fa. Bisogna continuare a mantenerlo in questo stato per il rispetto dei defunti e dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono partiti ialdiper un importo di 319.000 euro, di cui 300.000 finanziati dalla Regione Lazio. Gli interventi previsti L’intervento prevede la demolizione e il rifacimento della pavimentazione ai blocchi 1-2-4, il recupero del cemento ammalorato e la sostituzione della guaina di copertura del blocco 3. Leggi anche: Il Comune diassume, ricercate 14 posizioni professionali: come partecipare ai bandi Strati: “Iservono a riparare i danni causati dal maltempo” Durante il sopralluogo il Commissario Straordinario Bruno Strati ha dichiarato: “Ilè ben tenuto, pulito ed in condizioni certamente migliori rispetto a tre anni fa. Bisogna continuare a mantenerlo in questo stato per il rispetto dei defunti e dei ...

