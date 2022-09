Napoli, non tramonta Keylor Navas (Di venerdì 2 settembre 2022) Keylor Navas è rimasto al PSG e, non essendosi svincolato, rimarrà nel ruolo di secondo di Donnarumma almeno fino al mercato di... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022)è rimasto al PSG e, non essendosi svincolato, rimarrà nel ruolo di secondo di Donnarumma almeno fino al mercato di...

borghi_claudio : @DConservatore Ma non solo! Ricordate che il collegio di Di Maio è uno dei tre che compongono il plurinominale di s… - Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - gippu1 : Erano oltre 12 anni che un portiere del Napoli non parava un rigore in casa: prima di #Meret, l'ultimo era stato Mo… - Massimo084 : Sbaglio o dopo un minuto che è diventato giocatore del PSG ha cambiato la Bio e sopratutto non ci ha salutato ?… - salvatoredilo85 : @tuttonapoli Non gli va proprio giù il fatto che sia stato costretto a venderlo al Napoli! -