Multa per Inter, Milan, Roma e Juve: cosa ha deciso la Uefa (Di venerdì 2 settembre 2022) Trovato l'accordo per il rientro nei parametri del vecchio sistema del Ffp. Per Inter e Roma anche qualche limitazione agli acquisti nelle prossime sessioni di mercato Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Trovato l'accordo per il rientro nei parametri del vecchio sistema del Ffp. Peranche qualche limitazione agli acquisti nelle prossime sessioni di mercato

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Milan, Inter, Juventus e Roma sono tra gli 8 club, tra cui il PSG, sanzionati dalla UEFA per il ffp con… - poliziadistato : Fa inversione a 'U' in A1 approfittando del varco aperto per lo scambio di carreggiata. Fermato e sanzionato dalle… - Agenzia_Ansa : Sanzioni mini fino ancora per qualche ora, poi per le società del settore energetico che non avranno pagato la tass… - sostenibile_2 : RT @Ema_Zotti: ??Capitolo #FFP: #ASRoma ha lavorato per trovare un accordo con #UEFA. Il club pagherà 5 mln di multa. Il transfer balance de… - loscarpa : RT @NonEvoluto: I 10 milioni di multa combinati al #Psg per aver violato i paletti del #Fpf, sono come le multe per l'accesso non autorizza… -